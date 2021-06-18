HarmonyOS 2正式發表　萬物歸一實現超級終端

HarmonyOS 2是由華為研發的智能終端操作系統，充份發揮華為「1+8+N」智能生態的優勢，將智能手機與8大智能終端包括電腦、平板等通過統一的「系統語言」連繫起來。

今時今日，智能裝置碎片化，手機、平板、電視以至家電各擁有不同的智能系統，導致連接複雜、操控繁瑣、體驗不一致。華為最近為此發表新一代智能終端操作系統HarmonyOS 2，目的是以同一套系統實現硬件互助與資源共享，大至電視、細至設備如手錶及耳機等也能使用，為用戶帶來嶄新的智能操作體驗。

HarmonyOS 2最大特色是統一控制中心，所有跟手機連接的第三方設備，其狀態均以卡片形式顯示在控制中心內，讓用戶在同一頁面實時查看及操控它們。裝置之間連接容易，相較其他系統需要繁複步驟，HarmonyOS 2設有統一的數據控制中心及超級終端入口，打開這個直觀介面後，所有周邊設備的圖標都會懸浮在手機圖標周圍，用戶只要把它們拉在一起，兩者便會自動連接起來。

舉例來說，如果將喇叭圖標拉至手機，音頻就會通過喇叭播放出來：又例如把電視與手機圖標拉在一起，手機畫面便會直出大屏幕，讓用戶擁有更佳的視覺享受。新系統還支援抗干擾算法，務求把裝置之間的無線訊號干擾減至最少，實現完美聲畫同步。華為指出，他們已把手機與電視的超級終端能力開放予第三方，日後可經手機控制電視畫面的觀看角度，無疑是觀影技術的重大革新！

影音以外，HarmonyOS 2還能加強文書工作能力。以手機和平板為例，實現文件及圖片在兩者之間互傳編輯而無需第三方軟件幫助。另一邊箱在Windows電腦，只要安裝一個HarmonyOS分布式插件，就能自由調動手機裏的內容，操作簡單、容易上手。針對家電，目前智能家電各有專用程式，用戶既要安裝又要學習其操作，最後往往得物無所用。有了HarmonyOS 2系統之後，當手機輕觸支援的家電如焗爐，畫面便會顯示各式菜單；輕觸豆漿機更會對用戶的健康作出評估，然後推薦最合適的豆漿食譜。據知華為已跟多間中國的智能家電品牌合作，叫人期待！

HarmonyOS 2另一賣點是卡片式桌面，上滑應用程式的圖標會找到內藏功能，省卻了以往開關App的加載時間。卡片的大小、位置也能隨意調節，又可如書籤般「釘」在桌面，方便隨時使用。新系統亦懂得辨別程式類型，例如把兩個程式放在同一文件夾，它會提醒還有其他類似應用，之後輕輕一觸便可把它們整合在一起，無需像以前逐個搬動般費時。此外，透過超級終端功能，如今的多任務中心可同時查看多個裝置進行中的程式，用戶可任意搬動它們至不同裝置繼續工作，達至爽快的無縫操作。

性能方面，一般操作系統採用固定模式空間管理，當儲存空間接近極限時，整體操作會變得非常緩慢。HarmonyOS 2改用動態空間管理技術，令手機空間縱然接近滿載，使用仍相當流暢。華為同時研發了新的圖形棧技術，包括CPU與GPU的聯合智能調度及渲染，藉此分擔GPU工作；其次是把邏輯層與渲染層交至不同線程處理，提升畫面的幀率與流暢度；最後是減低重複繪圖，降低影片負載。在多種技術配合下操作不但比以前更流暢，還有助延長續航時間，以玩一隻「大食」遊戲比較，iPhone 12 Pro Max只能玩3.9小時，反之搭載了HarmonyOS 2的HUAWEI Mate 40 Pro卻玩到5.1小時，高下立見！

HarmonyOS延續了EMUI卓越的私隱安全技術，支援多設備協同身份認証，用戶需要通過手機的人臉識別和手錶連接的雙重認証，方可解鎖設備。另一方面，華為也考慮到超級終端所帶來的安全問題，為此當連接裝備時，都會對裝備的ID包括公開金鑰及私密金鑰進行校驗，當所有驗證通過後這個裝置備方能進入超級終端內，讓用戶放心接駁。華為同步發布多款搭載HarmonyOS 2 的智能終端，包括HUAWEI Mate 40系列新版本、Mate X2新版本、HUAWEI WATCH 3系列以及HUAWEI MatePad Pro等。此外，華為將為HUAWEI Mate 40系列、Mate 30系列、P40系列、Mate X2、nova 8系列及MatePad Pro系列等近百個終端型號陸續啟動HarmonyOS 2升級。