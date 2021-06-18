財會通過11號幹線3.19億研究撥款　議員轟需時太長費用太貴

立法會財務委員會今午（18日）以舉手形式表決通過撥款3.19億港元，委托顧問公司進行11號幹線（元朗至北大嶼山段）勘查研究，有關工作預計需時約54個月，包括預留30個月進行初步設計，以及24個月進行環境評估等法定程序。會上多名議員質疑研究需時過長，批評現行程序及法律要求冗長，促請當局研究加快相關程序，以盡快興建項目。另有議員質疑顧問公司價格高昂，關注招標制度是否存有漏洞，猶如令立法會淪為提款機。

建築、測量、都市規劃及園境界議員謝偉銓認為，當局預留長達24個月以進行環境評估及刊憲等法定程序，指出有部分人或會為反對而反對，以至程序越拖越長，關注能否簡化程序及法例要求。

議員周浩鼎亦認為，若反對意見並非壓倒性應加快決定，形容少量反對意見可以造成嚴重拖延，質疑官員決策力不足，又形容對市民不公道。而議員梁志祥則關注「擺街站式」的公眾諮詢可能拖慢進度，認為當局諮詢具民意基礎的區議會、分區委員會已足夠。

當局回應表示，工程範圍大且涉及高山、跨海部分，故需要合共30個月進行大量地質、水文及航道等研究，亦會同步進行走線等初步設計；至於24個月涉及環境評估和刊憲兩項法定程序，若屆時遇到反對意見，在現行程序下須處理甚至作出修改，重申若無遇到大反對或毋須進行大修改時，未必需要用盡24個月。

此外，議員葉劉淑儀關注當局今年起改以先招標、後申請撥款方式，質疑部分顧問公司太熟悉如何滿足對政府要求，擔心有關公司開價太高，變相「當立法會係提款機」。另一議員陸頌雄則要求當局提供招標文件，交代政府對入標公司進行評分的方程式。當局重申，現行投標制度採用「雙信封制」且具競爭性，又強調當局會有客觀標準審視價格是否合理。

11號幹線（元朗至北大嶼山段）由元朗藍地出發，經過擬建的藍地隧道、大欖涌隧道後可直達掃管笏，再在青龍頭經青龍大橋接通北大嶼山，政府早前預計2036年可落成通車。