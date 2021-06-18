涉偷拍飛虎隊站崗　向示威者通風報信　男子阻差罪成判囚6個月

前年11月理大衝突中，警方出動飛虎隊在毗鄰的歷史博物館內設立行動崗位，期間一名博物館職員涉嫌取手機暗中拍攝，又錄音呼籲「手足小心」並發布，結果警方的行動需要終止。該男職員被控阻差辦公罪，他否認控罪受審，今（18日）在九龍城法院被裁定罪成。裁判官鄭念慈指，被告必然知道警方不希望行動曝光，他卻仍向示威者通風報信，顯然屬故意阻撓的行為。鄭官形容理大當時如同軍火庫，對公眾秩序構成嚴重影響，被告行為延誤警方部署，案情嚴重，判被告入獄6個月，又拒絕被告保釋等候上訴。

43歲被告陳志華，現時無業，他被控於2019年11月17日在尖沙咀漆咸道香港歷史博物館內，故意阻撓正當執行職務的警務人員，即警員A。辯方求情透露，被告在2019年10月已宣布破產，及後因本案而失去工作，又指被告沒有預謀犯案，案中也無證據顯示有警員因此而受傷害，冀法庭判以較長時數的社會服令，但這建議被法庭拒絕。

控方案情指，當日理大一帶有大量群眾聚集，警方於是派遣飛虎隊成員，到附近的歷史博物館設觀察點以作勘察。當時在博物館任職的被告，負責為警員A提供協助。其後。警方在互聯網發現飛虎隊成員站崗的照片，有人錄音稱「手足小心呀」、「我喺博物館度做」、「依家有3個飛虎隊入咗博物館，準備開槍射嗰啲弓箭手」。由於相關照片及錄音在網上瘋傳，觀察點位置曝光，警方遂終止行動，至翌日才能再次進入博物館工作。控方指是被告拍片及錄音。

鄭官裁決時指，警員被偷拍時，只得被告一人在場，而錄音的內容亦脗合被告的工作情況，加上被告的上司認出被告的聲音，因此裁定相片及錄音均來自被告。雖然警方沒有清楚指出行動屬於保密，但證供顯示，警員當日曾向被告表示，不想博物館外的人看到他們有所行動，這反映被告必然知道警方欲保持低調，不希望行動曝光。不過，被告卻拍照錄音並發布，向「手足」、即聚集於理大的示威者通風報信，被告亦必然預計這些內容會被廣傳。法庭認為這行為與公眾知情權無關，明顯遠超保障自由的界線。由於被告的作為拖延警方行動，而被告是故意為之，故裁定被告罪成。