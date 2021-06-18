海關沙頭角破海上走私案　檢獲2700萬元貨拘貨車司機

香港海關於昨晚(17日)8時許，在沙頭角一帶進行反走私行動，成功破獲一宗大型走私案件，檢獲一批懷疑走私物品，包括燕窩及高價值電子產品，另外扣查兩輛貨車及一輛電動單車，檢獲的貨品總值約2,700萬港元。海關經跟進調查後，今日(18日)在沙頭角拘捕其中一名懷疑貨車司機。

海關有組織罪案調查科特別調查第2組高級督察黃志強表示，昨日傍晚時分，關員在沙頭角一帶發現懷疑走私分子在順興街沿岸，以及在沙頭角邨內聚集及徘徊。其後，兩輛貨車駛入邨內停車場，走私分子見狀上前，將貨車上的貨物搬上電動單車，再驅電動單車前往順興街岸邊，並用木梯快速將貨物放進已停泊岸邊的快艇上。

關員見時機成熟，現身採取執法行動，在岸邊的走私分子見行蹤敗露，急速跳上快艇，向內地方向逃去，現場遺下一輛懷疑涉案的電動單車。關員隨後在邨內的停車場，尋獲兩輛涉案貨車，車上有大批貨物。經跟進調查後，關員於今日在沙頭角邨拘捕一名50歲無業男子，懷疑為其中一名在場貨車司機，案件仍然調查中，不排除有更多人被捕。

海關港口及海域科海域突擊及策略規劃組指揮官黃雅綸稱，沙頭角位於禁區內，需持有效禁區紙才可進入沙頭角內海，相信不法分子取得禁區紙後，偷偷進入禁區範圍進行走私活動，而且現場沿岸滿布紅樹林，令海域深淺不一，因此執法人員較難發現走私活動。

黃雅綸續指，走私分子近期不斷提升船隻性能及體積，務求裝載更多走私貨物，減少犯案時所需的時間。以本宗案件為例，涉案快艇長度超過7米，配備兩部各超過300匹的舷外機，最高時速高達50海里，案發地點與水界直線距離少於1海里，因此快艇能於1分鐘內迅速離開香港水域。

海關有組織罪案調查科特別調查第2組指揮官黃貞富指，疫情期間，陸路邊境口岸大部分已經封閉，不法分子繼而改用水路進行走私，海關今年已偵破36宗海上走私案，檢獲的貨物總值高達4.5億。走私集團亦不斷改變犯案手法及走私策略，不再以大型車輛搬運貨物，反而用細小的電動單車，以「螞蟻搬家」形式運送貨物至岸邊，檢獲的貨物價值仍然高昂，但體積相對較小。