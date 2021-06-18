政府刊憲9.1起允本地獸醫學生實習　下周三提交立法會

香港城市大學首屆6年制獸醫學學士學生將於2023年畢業，惟本地獸醫學生在現行條例下無法完成課程要求的外科培訓，或阻礙畢業。​政府今日（18日）刊憲，正式修改《2021年獸醫註冊條例（修訂附表2）令》，容許獸醫學生在港接受臨床培訓。有關《修訂令》於下周三(23日)提交立法會進行先訂立後審議程序，以期今年9月1日起生效。

政府發言人指，有關修訂旨在准許在香港城市大學或香港獸醫管理局認可的大學、學院或學校，修讀全日制獸醫外科學課程的學生，在註冊獸醫的指示、監督或直接持續監督下，執行獸醫外科學作為及提供獸醫服務，以作為該課程所要求的臨床訓練的一部分。

發言人續指，隨着城大成立獸醫學院，有需要容許獸醫學生在適當的監督下進行更多種類的獸醫外科學作為，讓他們得以接受課程要求的所有有關獸醫外科學作為的培訓。

政府去年就修訂《獸醫註冊條例》附表2的建議諮詢公眾，指現時條例下只容許獸醫學生進行部分臨床培訓，由於城大獸醫學院首批獸醫學生即將進入臨床培訓學年，須接受必要的臨床培訓，才可達到畢業和執業的水平。