政Whats噏：謝偉銓去信「告狀」　批評官員答非所問　浪費議會時間

謝偉銓不滿官員嘅答問質素，仲有提供嘅文件亦過於簡單。

外界都形容入到政府工作就有「鐵飯碗」，唔知一眾官員係咪都抱持呢個心態，以致被市民狠批做事得過且過呢？就連議員都睇唔過眼，議員謝偉銓(Tony)不滿官員出席會議嗰陣答非所問、不斷重複大家一早已經知道嘅內容，甚至答覆前後矛盾添！佢又提到即使講緊審議幾十億，以至幾百億嘅撥款項目，向立法會提交嘅文件都並唔足夠。Tony仲嬲到向政務司司長張建宗去信投訴，督促政府正視問題，提升官員喺立法會嘅答問水平啊！

Tony喺上星期五(11日)去信投訴，提到有關情況屢次發生，佢近期喺多個委員會嘅討論中都發現出席官員未能夠直接回應議員提問，可以話係浪費寶貴嘅議會時間，妨礙立法會以及公眾有效監察政府政策。佢又直言，如果官員真係冇辦法即場解答議員嘅提問，大可以如實告知，唔應該信口開河或者遊花園囉。

唔單止答問質素有問題，Tony仲向記者大吐苦水，話好多時喺事務委員會嘅討論時間好短，但係上到財務委員會，官員就當之前已經傾完項目，冇提供足夠資料，亦忽略冇參與事務委員會嘅議員。再者，佢講到官員唔應該恃住福利等項目企喺道德高地就奉旨攞錢，強調議員係要為成個香港嚟考慮啊。

佢又提到特別係以直接注資形式，而並非以傳統工務工程方式推展嘅工程項目，最常出現討論文件流於表面嘅情況。佢舉例提到近期香港郵政空運中心，獎券基金注資等幾十億、甚至幾百億港元嘅工程同撥款。而有關項目咪正正牽涉長期被外界批評嘅郵政署同埋勞工及福利局？睇嚟有關官員真係要痛定思痛喇！

有關信件由立法會內務委員會主席轉交畀張建宗，Tony敦促政府採取措施，提升官員喺立法會嘅答問水平同埋提交文件嘅質素，確保公帑可以用得其所之餘，立法會亦可以有效監察喇。內會主席喺今日(18日)嘅會議上交代已經向張建宗轉達信件同意見，張表示會跟進有關事宜喎。Tony就期望官員可以有理有據、以理服人，如果始終冇改善就唯有每次開會再𥄫實官員。佢又形容自己係「問題議員」，睇嚟一班官員真係要醒定啲喇！