消費券可用於交通費　市民稱方便　東主料生意增3成

港府今日(18日)終於公布5000港元電子消費券詳情。有市民表示，電子消費券可用於交通費，她居住較偏遠地區，認為方便使用，而且較早前分5期發放更容易使用，總體來說滿意。有飲料店東主則稱，有消費券可助生意額增20%至30%，期望可促進市民消費。另有商家亦相信消費券將有助提高本港經濟的「內循環」。

唐先生表示，現時八達通分為3期或另外3間承辦商分為2期發放，比早前分為5期發放更方便使用，打算用支付寶領取，並用作購買電子產品或玩具等。消費券將用於額外消費，他贊同消費券可有助刺激消費意欲，而消費券可用於交通，故亦會嘗試用於交通費上。

吳小姐則稱，總體來說尚算滿意，而且可適用於車費，較方便市民。她打算使用tap and go或八達通領取，「補貼吓都好嘅」，並打算用於飲食方面，而今消費券使用期限較長，比早前公布1個月限期較好。

大專生周小姐坦言：「暑假出街可以用消費券」，認為對交通費有幫助，她居住地方較偏遠，認同消費券「買嘢會方便咗」。

飲料店東主鄭小姐直言，消費券可幫助生意增長20%至30%，因現時較多客人使用支付寶付款，大部分客人已習慣使用電子消費模式；亦因為政府推出電子消費券，而特別安裝更多電子消費平台，相信可有助刺激市民消費。她稱對消費券「都期待咗好耐，一直都諗緊幾時先公布到詳細消息。」

香港中華廠商聯合會永遠名譽會長施榮懷表示，市民及業界均對政府推出消費券計劃期待已久，相信消費券將有助推動本港經濟， 對未來的消費環境感樂觀。他認為，若然是派發現金，市民未必會使用，反而會儲起該些現金，相對地消費券計劃，能較有效地提高本港經濟的「內循環」；他坦言雖然目前難以估計在市民領取首期消費券後，零售等行業的生意額能有多少改善，但相信政府推出消費券，對本港整體經濟一定有好處。