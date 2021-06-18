經民聯提七一宣言　推經濟惠民生　督促政府改變管治風格

本港受反對修訂《逃犯條例》風波重創，香港經濟民生聯盟(經民聯)認為自《港區國安法》實施後，為香港迎來由亂及治的重大轉折。但香港同時面對嚴峻的內外挑戰，經民聯提出新綱領，包括督促政府改變管治風格，打破官僚隔閡。同時要為市民福祉着想，倡議「香港十年安居計劃」，解決市民安居的頭號民生難題。

經民聯今日(18日)召開「七一宣言」記者會，該黨的監事委員會主席林建岳表示，現今的香港面臨巨大的發展機遇，亦面對嚴峻的內外挑戰。經民聯作為對香港有高度責任感的工商專業界代表，一直為香港發展盡心盡力。故面對新時代、新格局，經民聯提出新主張、新綱領，望捉住機遇以迎接挑戰。

該黨的新口號為「推經濟、惠民生」，由主席盧偉國介紹「推動良政善治、工商專業創富、市民共享繁榮、培養治港人才」的4大綱領。第一，在推動良政善治方面，政黨推動檢視政府架構，打破官僚隔閡，以加強部門溝通及提升施政效率。另外，政黨會致力督促政府改變其管治風格，增加官員落區次數及定期舉辦公眾諮詢，強化政府委員會職能。第二，有關工商專業創富的綱領，政黨指出香港具有創富的特質，更被形容為會生金蛋的雞。為了實現創富，政黨主張推出大規模的「抗疫發展債券計劃」，為推動疫後復甦籌集資金。

第三，在市民共享繁榮方面，經民聯指香港在繁榮璀璨背後，市民愈住愈貴、愈住愈小。種種問題均與國際大都會的地位不相稱，不利於社會的穩定發展，故該黨推動政府制定「香港十年安居計劃」，增加現時的人均居住面積及縮短公屋輪候時間。另外，香港有人口老化的問題，但市民的退休生活卻得不到保障，再加上工人的收入偏低，導致貧富差距不斷擴大。政黨批評本港的社會福利制度缺乏長遠規劃及承擔，具有很大的隨便性及短視性。政黨建議政府設立失業援助金、完善長者福利金安排，包括降低長者醫療券及生果金的年齡門檻，並適度增加金額。

最後，在培養治港人才方面，該黨支持政府吸納工商專業人才，包括建議在政府架構為有關人士設立掛職平台，並在公務員學院為他們設立培訓機制，以訓練及選拔管治人才。