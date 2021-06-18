75%食肆達換氣要求　食環署提醒其餘處所盡快遵行

政府要求食肆達到換氣量每小時6次以上，又或加裝符合指定規格的空氣淨化設備。

市民在食肆脫下口罩用膳，大增染疫的風險。政府早前要求食肆達到換氣量每小時6次以上，又或加裝符合指定規格的空氣淨化設備，食物環境衞生署指，截至本月16日，共有12,873間已向署方登記符合相關要求，如按全港約1.7萬間食肆計，即佔7成半。

食環署發言人指，除129間餐飲處所在3月18日前透過自願申報計劃已提交網上申報外，截至6月16日，共有12,744間餐飲處所已向食環署提交網上登記，其中有9,818間已獲署方確認。

連計早前申請，即累計有12,873間食肆向署方登記，其中1,644間登記其處所座位間換氣量已達到每小時至少6次、11,024間登記其處所已安裝空氣淨化設備，而205間登記其處所座位間換氣量已達到每小時至少6次外並同時安裝空氣淨化設備。

署方續指，截至本月16日，共有3,808宗有效延期申請。食環署正向已獲批延期申請的餐飲處所負責人發信，提醒他們必須在延期期限屆滿前遵行《規例》下的有關規定。