野豬仔鰂魚涌搭港鐵過海　橫衝直撞坐關愛座小休

野豬搭乘港鐵「過海」，終被捉走無人傷。今午(18日)3時許，警方接獲港鐵職員報案，指一隻長約半米的小野豬於港鐵鰂魚涌站的列車車廂內，要求警方及漁護署到場協助。由於小豬仍在列車上，職員惟有將列車駛回將軍澳車廠，由在廠內等候的人員捉住牠，事後由漁護署將牠帶走，事件中無人受傷。

從網上片段所見，野豬於港鐵車廂內東奔西跑，幸牠未有襲擊其他乘客，而野豬「搭車」途中，有職員嘗試用藍色帆布趕走牠，惟未能成功。期間野豬更逗留於「關愛座」上，港鐵職員只好靜待漁護署及警員協助。

據悉，野豬由港鐵鰂魚涌站C出口進入，有乘客發現後已通知車站職員，而牠最終「成功」登上往堅尼地城方向的列車，當抵達北角站後，職員即上車將牠驅趕，野豬見狀即奔往由將軍澳抵達的列車內，而由於列車當時為「尾站」，車務控制中心遂將該列無載客列車駛回車廠，待相關部門處理。

港鐵回覆傳媒查詢，強調職員一直在場盡力處理，事件中無人受傷，對車務運作影響輕微。

漁護署回覆傳媒稱，今日接獲港鐵公司報告，指有野豬在將軍澳線列車上出現。港鐵公司安排乘客離開有關列車後，將列車駛往將軍澳車廠，署方派員到場後，在車廂內捕獲野豬。該野豬為年幼個體，經檢查後發現情況良好，已安排於合適的郊野地點野放。