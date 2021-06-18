涉上月2400萬跨國詐騙洗黑錢集團案　警將軍澳再拘1男

警方毒品調查科財富調查組早前經深入調查後，上月14日針對一個跨國詐騙及洗黑錢集團展開搜查行動，在全港拘捕主腦妻子在內共11人。根據警方調查所得，集團利用多種方式誘騙受害人，再利用傀儡戶口轉帳騙款，14名受害人共被榨取830萬港元，相信仍有其他受害人未報案求助。警方已經凍結集團銀行戶口內約2,450萬港元的犯罪得益，並於同月17日於將軍澳區再拘捕一名32歲姓李本地男子，涉嫌「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」（俗稱「洗黑錢」），他現正保釋候查，須於9月上旬向警方報到。

據了解，在去年10月至今年2月期間，14名受害人(18至90歲)分別墮入網上情緣騙案、電話騙案及投資騙案圈套，他們均聽從騙徒指示，將款項存入對方指定的傀儡戶口，集團再將騙款轉帳至相信屬集團主腦夫婦的銀行戶口，合計涉款約830萬港元。受害人當中有8名外地人士，其中最高一宗為誤信電話詐騙，損失近231萬港元。

警方經情報分析及部署後，於上月14日突擊搜查港九新界多個地方，以涉嫌串謀詐騙、洗黑錢及串謀洗黑錢罪6男5女(22歲至57歲)，當中包括負責收取騙款、報稱家庭主婦的51歲主腦妻子，以及專門招募傀儡和收買銀行戶口的25歲運輸男工，其餘9人則是開設銀行戶口出借或以數千港元賣予集團作洗黑錢之用，他們分別報任送貨員、保安員、廚師和學生等，估計是因為經濟困難而參與犯案。至於50歲的無業男主腦則仍然在逃。