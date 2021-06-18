《蘋果》3公司被控違反國安法　葛珮帆：罪成可取消營業牌照

警方今日(18日)除落案檢控壹傳媒行政總裁張劍虹及總編輯羅偉光外，亦到蘋果日報大樓派遞檢控書，控告《蘋果日報》有限公司、《蘋果日報》印刷有限公司、及AD Internet Limited(蘋果互聯網有限公司)等3間公司，違反《香港國安法》第29條，串謀「勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪」。議員葛珮帆指，若相關公司經審訊罪成，政府可以申請命令取消該等公司的營業執照。

葛珮帆表示，既然《蘋果日報》過去有幾十篇文章呼籲海外國家制裁中央政府及港府，於國安法實施後依然故我，已涉違《港區國安法》串謀勾結境外勢力，負責營運《蘋果日報》等3間公司的董事局成員亦責無旁貸，有不能逃避的法律責任，警方依法作出檢控合法合理。

葛續指，若相關公司經審訊罪成，根據國安法第31條，公司、團體等法人或者非法人組織，因犯該法規定的罪行受到刑事處罰的，應責令其暫停運作，或者吊銷其執照或者營業許可證；另外，國安法第64條列明，香港特區適用該法，並可按規定「吊銷執照或者營業許可證」，即政府可以申請命令取消該等公司的營業執照。

葛又指，由於上述3間公司的資產已經依國安法被凍結，任何個人或機構與該3間公司有資金往來，包括股票買賣、借貸、刊登廣告、贈送物資、大量購買報紙等行為，由於動機及目的可疑，可能涉及支持該等公司的違法行為，將有機會被國安處調查。