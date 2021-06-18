社署將停止院舍員工強制檢測特惠金　改為津貼完成接種人士

社會福利署今日(18日)宣布，將停止發放院舍員工強制檢測特惠津貼、以及安老院及殘疾人士院舍經營者或營辦人自行安排的檢測費用，並由即日起，為完成接種新冠疫苗的院舍員工發放一次性疫苗特別津貼。

社署指，當局認為有必要鼓勵院舍員工盡早接種新冠疫苗，將於本月25日起，停止為接受強制檢測的院舍員工發放每月200港元的特惠津貼；並於今年9月1日起，停止支付就「安老院及殘疾人士院舍經營者或營辦人自行安排的檢測」的任何檢測費用。有關員工仍可到社區檢測中心、流動採樣站、臨時檢測中心等地點進行檢測。

此外，社署將為符合以下3項條件的院舍員工，發放800港元的一次性疫苗特別津貼。條件包括員工於本月25至8月31日期間於安老院或殘疾人士院舍、或附設於院舍處所的日間服務單位工作；並曾按強制檢測公告進行檢測；以及於8月31日或之前完成新冠疫苗接種。

至於院舍探訪安排，社署指，安老院及殘疾人士院舍於今日可開始實施有限度探訪的安排：如訪客及院友均已完成接種疫苗，訪客毋須在探訪前出示無染疫證明；如訪客已完成接種，但院友未接種，訪客則須提供探訪前72小時內的無染疫證明；至於未接種疫苗的訪客，同樣必須提供探訪前72小時內的無染疫證明。如訪客未接種或未完成接種疫苗，又因體恤原因需到院舍進行緊急探訪，則必須於完成探訪後兩天內向院舍補交無染疫證明。