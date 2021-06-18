承認收逾400萬元非法回佣及貸款　前採購經理還押候懲

跨國零售公司前採購經理，於該公司任職期間，收取一名供應商非法回佣及貸款共逾400萬港元，以向該供應商發出總值逾1億港元的玩具訂單。他今天（18日）在區院承認2項串謀使代理人接受利益罪及1項代理人接受利益罪，而他另被控2項串謀使代理人接受利益及代理人接受利益控罪，則留在法庭檔案。暫委法官許肇強將案件押後至7月9日判刑，被告須還押懲教署看管。

案情透露，39歲被告彭俊健於2006年加入Tesco International Sourcing Limited (Tesco Sourcing)，並於2015年晉升為採購經理，他負責為Tesco Sourcing母公司向供應商發出玩具及各樣物品的訂單，而供應商由Tesco Sourcing同系公司一名駐英國的高級採購經理所指定及同意。

被告及該高級採購經理於2011年尋找資金自立門戶。被告應該高級採購經理的建議，向Tesco Sourcing一間玩具供應商的經營者索取回佣，對方同意向被告和該高級採購經理提供回佣，金額為被告和該高級採購經理代Tesco Sourcing向其公司發出訂單總額的3%。

2011年3月23日至2014年10月21日期間，Tesco Sourcing與該玩具供應商的業務交易總額約達1600萬美元(約1.24億港元)，而被告及該高級採購經理獲支付非法回佣共約50萬美元(約390萬港元)。廉署調查顯示，被告與該高級採購經理攤分有關非法回佣，並在對方來港時以現金支付。

該高級採購經理於2017年離開該同系公司後，有關貪污勾當繼續進行，惟回佣比率下調至Tesco Sourcing訂單金額的1%或2%。2017年2月9日至於2018年1月27日期間，Tesco Sourcing與該玩具供應商的業務交易額達約200萬美元(約2300萬港元)。被告向上述同系公司另一名採購經理，支付從該玩具供應商收取的非法回佣約1.6美萬元(約12.4萬港元)。

被告獲攤分的非法回佣共約4.5萬美元(約35萬港元)，則用以抵銷他約於2015年3月，向該玩具供應商經營者借貸10萬美元(約78萬港元)的部分還款。