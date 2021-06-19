兩仔爺拍住上做中電工程師　專業知識助攻為兒子結良緣

中華電力的燃氣發電機不斷發展，原來機組更替除了降低污染物排放量外，還蘊含了一段父子情。中電工程師祖哥在發電廠工作37年，見證中電逐步引入燃氣發電，更吸引兒子加入中電接棒，成為工程師。兒子在工作上覓得「良師」，更在父親助攻下更成功結識另一半。明日(20日)是父親節，兒子將與父親一同外出吃飯慶祝，並會送上神秘禮物。

「我去到依加都覺得係發電廠返工好威！」中電工程師John小時候跟隨工程師爸爸祖哥參觀發電廠，被龐大的發電機組及員工制服所吸引，加上兒時喜愛畫畫，看到父親在家繪畫機械工程圖時，心中不期然希望自己他朝也能做到，於是決定中學選修理科，及後更負笈英國學習工程知識。

加入中電後，雖然兩父子工作的部門不同，但彼此間的溝通大大增加。「Daddy其實係我喺公司入面嘅『快譯通』。」雖然John在外國吸收了很多書本知識，惟操作上仍欠缺經驗，很多時候都要請教父親。而John現時的另一半更是在父親的助攻下成功結識，當時他心儀一個於「鍋爐組」工作的另一位女生，惟未有方法打開話匣子。因此只好向父親請教「鍋爐組」的工作日常，冀與心上人取得共同話題，最終亦覓得良緣。

有父親幫助下，John在工作上自然如魚得水，但他仍未有自滿，反而視父親為一個目標，奮力追趕。原來祖哥早於80年代加入中電，興建了青山及龍鼓灘發電廠，更見證D1燃氣發電機組的落成，所以John希望趕上父親的步伐，在未來參與興建D2燃氣發電機組。「喺我心目中佢係一個好犀利嘅工程師，至少要做到同一個LEVEL(程度)，唔使再搵『快譯通』！」