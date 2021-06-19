父子檔包辦巴士車長及維修師傅　致力安全成最佳拍檔

相信不少人從小到大都會憧憬父親的工作，作為巴士司機的父親王喜章和梁福榮就職於新巴城巴公司，一直以巴士車長的職業養活兒女，後來其兒子及女兒亦到同一公司就職，原先不太親近的父女倆和父子倆，亦因於同一公司上班而更親密。

城巴車長梁福榮擔任巴士車長廿載，在兒子梁俊然小時候在酒樓工作，但因時間太長，經常無法與兒子相見，毅然決定轉行，找工作時間較穩定的職業來陪伴兒子成長。採訪當日，被記者叫到拍張十指緊扣的照片時，父子倆似乎從不感尷尬，兩人相視而笑，便留下當刻影像。原以為父子從小感情就好，俊然卻嘆謂，「以前日日都見唔到，有時我返學佢先收工」，兩人上班上學時間一早一晚只能錯過彼此交流機會。

直到父親轉行，父子倆多了相處的機會，而喜歡汽車的兒子亦因受父親影響，機緣巧合下由原先的汽車美容行業轉到城巴工作，擔任巴士維修工作。他坦言以前坐父親駕駛的巴士會感到最安全「如果司機係爸爸咁應該係最信得過」，而現在維修巴士時也會「盡量每架都做好啲做足啲，希望爸爸同其他人都安全。」

另一邊廂的新巴父女檔，女兒王子茵在畢業後上網求職，發現新巴城巴招聘助理站長，於是決定投考。本來與父親不多溝通，直到面試前夕才向父親王喜章「取經」，告訴父親自己打算加入新巴城巴公司，最後成為新巴站長一職。雖然採訪當日子茵非常靦覥，拍照時總是露出尷尬笑容，但當和父親拍照時總會不期然靠向父親，她笑言以前不太了解父親工作，直到進入同一公司工作後才體會到父親的辛勞。而父女倆現時也因工作關係更多溝通，工作時偶爾見面也會會心微笑，關係更加融洽。