東方日報A1：電子消費券夠實惠　可付車費

派錢可期！為刺激消費、推動電子支付，政府早於2月下旬在財政預算案中提到，將斥資約360億元向每名滿18歲的港人發放5,000元電子消費券。財政司司長陳茂波昨日宣布計劃詳情，於今年6月18日或之前年滿18歲在港居住的香港永久居民及新來港人士，可在7月4日至8月14日以電子或書面登記，最快可於8月1日取得第一期消費券，發放的4個儲值支付工具的派發期數有所不同，支付寶香港、Tap & Go「拍住賞」及WeChat Pay HK將分兩期派發；而八達通則分3期。與政府早前的說法不同，市民可將消費券用作交通車費，所使用的金額亦可再領取公共交通費用補貼。有政黨督促政府小心評估電子系統的承受能力，避免出現「蝦碌」情況；有專家則指，是次「派錢」能涵蓋市民不同消費需要。

八達通領取消費券方式及期數與其餘3種支付工具有所不同，若選以八達通領取消費券，將分為2,000元、2,000元及1,000元3期發放，若於7月4至17日作首批登記，首期2,000元消費券將於8月1日發放，10月1日再發放第二期2,000元消費券，最後一期1,000元消費券，需在首兩期金額用完後才發放。

若市民以其他3種支付工具領取，5,000元消費券將分2,000元及3,000元兩期發放。若申請日期為7月4至17日，2,000元消費券將於8月1日派發，有效期5個月；另外3,000元則於10月1日派發，有效期3個月，兩期消費券均於12月31日到期。

消費券適用於本地零售、餐飲和服務業商戶的實體及網上店舖，同樣可用於支付公共交通費用，但不能用於支付政府收費，如稅務、牌照費、水、電及煤氣費、公共機構收費、教育開支；購買金融產品或服務；捐款；直接向非本地商戶購物；個人對個人支付；兌換現金。

陳茂波表示，相關設計是希望照顧不同市民需要，因部分市民希望可累積更多金額，購買大型電器；亦有人希望「細水長流慢慢用」，對於八達通有儲值上限，他強調，八達通的金額即使超出儲值上限，仍會留在系統內，市民毋須擔心有損失。至於市民可將消費券用作公共交通車費，亦可作領取公共交通費用補貼，即等同獲雙重補貼，陳稱是因公布計劃後收到很多意見，不少人希望可涵蓋交通費，而公共交通費用補貼僅屬「墊底」，補貼額亦非百分百，加上是「人人有份」，故認為安排公平。對於八達通被指若用不完4,000元，有機會不獲發最後1,000元，陳則指，消費券有效日期長，亦會有提醒短訊，相信市民大多會用得完。

有建制派政黨稱，以往全民派發一萬元，或現時登記接種疫苗，開放登記的首數天反應踴躍，導致「交通擠塞」，有大量市民投訴未能登記，督促政府小心評估電子系統的承受能力，避免出現「蝦碌」情況，亦關注長者未必懂得在網上登記領取消費券，但填寫實體表格至成功獲取消費券的時間則較長，建議政府製作「懶人包單張」，令市民更能掌握細節。香港資訊科技商會榮譽會長方保僑則指，計劃能滿足市民不同需要，惟申請手續略為繁複，加上登記需附有身份證複本，提醒市民要小心處理，避免被盜用身份。

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