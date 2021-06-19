房委會拆轄下4工廈遭反彈　議員建議拆一留三　回應產業需要

政府提出清拆重建房委會轄下4個工廠大廈發展公屋，惹來相關工廈租戶不滿及拒絕離場。議員田北辰指出，該批工廈出租率逾90%，預計重建之舉勢影響大批租戶生計。他近期接獲不少租戶求助，租戶不乏從事五金、機械、及本地手工藝等產業。田認為上述產業對本港經濟存貢獻，有一定的保留價值；建議房委會「拆一留三」，留下適當的工廈空間，回應本地產業的發展需要。

房委會預計清空及拆卸的4個工廈，分別是九龍灣業安工廈、葵涌葵安工廈、火炭穗輝工廈、長沙灣宏昌工廈。房委會擬提出租戶可選擇到另外兩個未拆的房委會工廈續營，即葵涌晉昇工廠大廈或屯門開泰工廠大廈。

田北辰日前與多個相關工廈代表會面，得悉他們大多希望有機會繼續營運，但有的擔心因環境限制或空間不足等問題，無法遷至晉昇工廈及開泰工廈而結業收場；有的則認為無法負擔市場租金以另覓地方經營而被迫結業。

田留意到，受影響租戶對本地產業鍊有一定價值，例如有五金/機械租戶的服務對象為公營部門、港鐵公司及船廠等，「假設港鐵有列車車輪損壞，需要特製部件應付，此等租戶或可即時提供特別設計的部件，快過於其他地區運送來港」，填補到本地產業供應鍊的需要。他認為清拆4個房委會工廈如同忽視本地產業需要，現有兩個未拆工廈亦難以吸納大批受影響租戶，因而建議房委會減少清拆工廈的數目，例如只拆其中1個工廈，「留空間畀想繼續經營的租戶」。