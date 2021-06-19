雷霆21：警破深水埗非法賭檔無牌酒吧　拘66男26女

警方深水埗警區特別職務隊、反三合會行動組、長沙灣分區雜項調查隊、深水埗分區雜項調查隊特遣隊及長沙灣軍裝巡邏小隊，一連兩日(18至19日)展開代號「雷霆2021」、「犁庭掃穴」及「虎撲」行動，巡查區內超過20個地點，共拘捕66男26女。

昨晚(18日)約7時，深水埗警區特別職務隊突擊搜查大南街337號一單位，搗破1個懷疑非法釣魚機賭檔。以涉嫌「管理賭博場所」及違反「禁聚令」拘捕1名姓甄(46歲)女負責人，場內4男3女(27至56歲)則涉「在賭博場所內賭博」被捕。警方檢走單位內3部釣魚機、2部射擊遊戲機、1部讀卡器及一批遊戲卡等。

同日晚上約11時，深水埗警區反三合會行動組突擊搜查醫局街142號一單位，搗破一間懷疑無牌酒吧，以涉嫌「無牌售賣酒類飲品」、「無牌藏有酒類飲品可作販賣用途」及違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）拘捕一名39歲本地女子。單位內7男3女酒客(35至61歲)則涉嫌「在沒有領有酒牌的處所飲酒」被捕。

及至今日(19日)凌晨約2時，深水埗警區反三合會行動組、長沙灣分區雜項調查隊及軍裝巡邏小隊突擊搜查長沙灣道883一個單位，再搗破一間懷疑無牌酒吧，以涉嫌「無牌售賣酒類飲品」、「無牌藏有酒類飲品可作販賣用途」及違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）拘捕1名16歲本地男子及51歲本地女子。

另外，單位內52名本地男子、2名外籍男子及17名本地女子，年齡介乎13至51歲，則涉嫌「在沒有領有酒牌的處所飲酒」被捕。行動中，警員一共檢獲150罐啤酒、一批烈酒及一批音響器材。警方同時向以上共92人發出違反「禁聚令」的定額罰款通知書，所有被捕男女現正被扣留調查。

警方強調，無牌賣酒或管理賭博場所屬嚴重罪行，前者一經定罪最高可判罰款100萬元及監禁2年，而後者一經定罪，最高可判罰款500萬元及監禁7年。而市民於無領取牌照的地方飲酒或在賭博場所內賭博，亦屬違法，前者一經定罪，最高可判罰款2千元，而後者一經定罪，最高可判罰款3萬元及監禁9個月。警方呼籲市民切勿以身試法。

新冠肺炎疫情持續一年多，期間疫情反覆無常，近月更有變種病毒襲港，幸本港疫情近日有所緩和。當中有不法分子無視禁令，經營非法賭檔、無牌樓上吧等場所，造成其中一大防疫漏洞。警方近期多次採取執法行動逐一搗破，惟有關情況不斷發生，非法場所冚之不盡。

早前有時事評論員表示，疫情下政府專注防疫工作，不法分子的氣燄因此壯大，不停開設非法場所，以增加收入來源。此外，若有人曾到訪該類場所而被檢測染疫，礙於法律問題，確診者有機會隱瞞行蹤，令有關部門難以追蹤其密切接觸者，社區傳播鏈恐難以切斷，影響感染控制工作，不法場所最終演變成播毒源頭。

此外，《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）訂明，禁止於公眾地方進行多於4人的群組聚集。警方呼籲大家顧己及人，嚴格遵守相關法例，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。