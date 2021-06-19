雷霆21：葵涌觀塘派對房間違規營業　警拘3男負責人票控32客

警方葵青警區反三合會行動組，聯同葵涌分區雜項調查隊及特遣隊，根據情報及經調查後，今日(19日)凌晨零時三十分展開代號「犁庭掃穴」及「雷霆21」的行動，於華星街一單位揭發一間派對房間違規營業。

行動中，警方拘捕派對房間姓洪(21歲)及姓陳(23歲)男負責人，涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）中的規定及「禁聚令」。而場內14男5女(17至23歲)亦涉嫌違反「禁聚令」，警方將向他們發出定額罰款告票。

2名被捕男子正被扣留調查，警方在行動中檢走一批娛樂設備，包括投影機及音響等。

此外，觀塘警區反三合會行動組、雜項調查小隊、東九龍機動部隊及有組織及三合會調查科警員，亦於昨晚(18日)約9時半，根據線報及調查搜查偉業街172號一個單位，搗破一間違規經營的派對房間，並以涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）中的規定拘捕姓龔(52歲)男負責人，他現正被扣留調查。

而場內6男13女(20至25歲)則涉嫌違反「禁聚令」，警員向他們發出定額罰款通知書。

新冠肺炎疫情持續逾一年，期間疫情反覆無常，近月更有變種病毒襲港，幸本港疫情近日有所緩和。當中有場所負責人無視禁令，造成其中一大防疫漏洞。警方近期多次採取執法行動逐一搗破，惟有關情況不斷發生，冚之不盡。

此外，《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）訂明，禁止於公眾地方進行多於4人的群組聚集。警方呼籲大家顧己及人，嚴格遵守相關法例，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。