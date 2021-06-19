壹傳媒5高層涉違國安法　張劍虹羅偉光率先被控　警車押解提堂

警方國安處前日(17日)出動逾500人搜查壹傳媒大樓，並拘捕5名集團高層，其中壹傳媒行政總裁張劍虹及《蘋果日報》總編輯羅偉光，昨(18日)被正式起訴，今早(19日)被押解到西九龍裁判法院提堂。

控罪指，2人違反《港區國安法》第29條串謀「勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪」，至於另外3名高層，集團營運總裁（前財務總裁）周達權、《蘋果日報》副社長陳沛敏及蘋果動新聞平台總監張志偉則續獲保釋。

今早7時許，西九龍裁判法院門外已排起長長的旁聽人龍，人數超過80人，包括有《蘋果日報》的員工，多輛警車在場戒備。至早上約8時15分，法院開始分批放旁聽人士入內。

警方國安處前日對壹傳媒展開大規模搜捕行動，全日動員超過500人，並到壹傳媒大樓搜證逾5小時。警方指自2019年起，《蘋果日報》在報章及網上發表數十篇中英文報道，呼籲外國制裁香港或中央，稱有強烈證據顯示，有關文章是與外國或境外勢力串謀制裁計劃的重點，更形容壹傳媒大樓已成犯罪現場。消息指，警方已要求《蘋果日報》在限時內移除有關違法文章。

保安局亦引用國安法實施凍結令，涉及《蘋果日報》有限公司、《蘋果日報》印刷有限公司、AD Internet Limited(蘋果互聯網有限公司)3間公司的資產，合共1,800萬港元。