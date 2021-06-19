電子消費券涵蓋支付車費　陳茂波：盡可能兼顧所有人需要

港府於今年8月起分階段向市民發放5,000港元電子消費券，財政司司長陳茂波今早(19日)在電台節目表示，當局決定分批發放是希望在一段時間內持續刺激消費，帶旺經濟，市民可選擇4種儲值支付工具，其中3種可以一次過使用全數5,000港元。他又提到，當局擴闊電子消費券的使用範圍至公共交通工具，是考慮到社會的失業率仍然偏高，部分市民的經濟能力較差，要盡可能兼顧所有人的需要。

陳表示，市民若選擇八達通作為支付工具的話，消費券會分3期發放，首兩期各2,000港元，而最後一期的1,000港元，需在首兩期金額用完後才會發放，但該1,000港元則不會限制用途及時限，他承認此做法可令市民將金額套現，「理論上係可以做到」，但強調政府及八達通公司在技術上，有能力追查最後一期消費券的使用範圍，但因不希望施加複雜的條款為市民帶來麻煩。

他指出，電子消費券計劃其中一個目標是推動電子支付的覆蓋率，強調本港在消費層面的電子支付及網上銷售仍有很大增長空間，舉例本港今年首4個月的網上商品零售總額按年增長超過5成，但只佔全港總零售額的7%，比例仍然偏低。

財政預算案及稅務政策組主任王學玲稱，消費券的使用範圍廣闊，即使八達通最後一期1,000港元消費券不設限制，相信大部分市民仍然會用於本地消費，亦沒有太大的誘因去套現。王又指，為防止有市民故意利用退貨條款而將消費券套現，市民以消費券購物後需要退貨，一般情況下會退回消費券，而非現金；如果消費券的使用期限即將屆滿，市民會獲發一張特設的消費券，但使用期限只有1個月。

市民可透過4個儲值支付工具領取電子消費券，其中支付寶香港、Tap & Go「拍住賞」及WeChat Pay HK將分2期派發；而八達通則分3期。若選以八達通領取消費券，將分為2,000港元、2,000港元及1,000港元3期發放，若於7月4至17日作首批登記，首期2,000港元消費券將於8月1日發放，10月1日再發放第二期2,000港元消費券，最後一期1,000港元消費券，需在首兩期金額用完後才發放。

若市民以其他3種支付工具領取，5,000港元消費券將分2,000港元及3,000港元兩期發放。若申請日期為7月4至17日，2,000港元消費券將於8月1日派發，有效期5個月；另外3,000港元則於10月1日派發，有效期3個月，兩期消費券均於12月31日到期。