30%異常事件與打針有關　孔繁毅：3宗獲賠個案均接種科興

香港新冠疫苗接種計劃進行至今，出現不少打針後的異常甚至死亡個案，而港府日前公布嚴重異常事件保障基金接獲包括3宗死亡個案在內，共74宗申請，惟僅有3宗涉及過敏、住院治療及面癱的個案獲批保障金，死亡個案卻未有1宗獲賠。新冠疫苗臨床事件評估專家委員會共同召集人孔繁毅，今早(19日)在電台節目透露，上述3宗共獲批45萬港元保障金的個案，患者均接種了由內地研發的科興疫苗，當中較年輕的女患者30多歲，她在接種後出現嚴重急性過敏；另外2名男女則是50餘歲，其中1人在接種後面癱。

他續指，委員會3個月以來，先後檢視了超過300宗接種疫苗後的異常個案，發現當中有約90宗，即約30%是與疫苗接種有關或不能夠排除有關連，按比例而言，每百萬人有約90宗與疫苗有關的不良事件，其中嚴重個案佔比非常少；至於比較嚴重的情況則以面癱及吉巴氏綜合症為主，他認為數據與其他國家地區，或與接種其他疫苗相若。

另外，科興藥廠正就3至11歲兒童接種新冠疫苗，進行第3期臨床測試，預料今年第4季之前會有數據。他又指，兒童及青少年接種新冠疫苗是尤其重要，即使他們受感染並病情輕微，甚至無病徵，病毒量都可能很高，但若接種了疫苗，傳染給同住家人的機會就會減低。

對於有市民在接種第1劑科興疫苗後1個星期，手臂持續出現麻痹狀況，孔建議在接種第2劑前1小時，可以食1粒止痛藥；打第2針時，亦可考慮打另一邊手。對於有較嚴重貧血的市民，他建議應先諮詢醫生的意見，之後才決定是否接種。