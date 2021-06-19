黎智英赤柱監獄服刑兩月　李柱銘愁爆探監

正在赤柱監獄服刑的壹傳媒黎智英，先後因為3宗非法遊行，合共囚禁20個月，惟多罪纏身的黎尚有涉嫌違反《港區國安法》及欺詐等案件等候聆訊，換言之其鐵窗生涯將會「有排踎」。黎智英自今年4月16日被判囚後，至今(19日)服刑逾2個月，民主黨創黨主席李柱銘今早到監獄探監，料就黎其他控罪謀對策。

身穿黑色西裝的李柱銘，今早約9時乘搭黎的私家車到赤柱監獄作公務探訪，期間李柱銘不發一言，全程愁眉深鎖。他之後約於中午12時離開。

現年73歲的黎智英因涉及前年8月18日和8月31日非法遊行，於今年4月16日已被判監14個月；其後他因前年10.1非法遊行，於今年5月28日再被判14個月，而當中6個月刑期與另外兩宗非法遊行案的刑期分期執行，即3案合共判囚20個月。

此外，因發起或參與去年民主派「35+」初選人士，涉嫌違反《港區國安法》，被控串謀顛覆國家政權罪，部分人同在赤柱監獄羈押，他們的家屬今早亦到場探監，包括林卓廷及朱凱廸的太太、陳志全男友人，陳淑莊亦有到場，各人於今早約9時半陸續完成探訪離開。