日執8小時紙皮　月賺不足千元　拾荒者生活艱難

香港的廢紙收集和回收大多有賴拾荒者默默耕耘，然而拾荒者付出的勞力與收入卻不成正比。早前政府推出全港廢紙收集及回收服務計劃，以外判服務合約形式聘請承辦商從全港各區向街角回收店、流動回收車及前線拾荒者等收集廢紙。有團體今日(19日)發表調查報告，顯示有68%拾荒者未曾知道有此計劃，反映政府宣傳力度不足；而即使計劃推行後，拾荒者的收入仍然處於偏低水平，團體促政府將廢紙收集定在每公斤不少於1港元的價格，以保障拾荒者的收入。

調查機構於全港12區40多間回收舖接觸共370位拾荒者，報告顯示有46.5%拾荒者每天工作8小時以上，然而他們的勞力與收入卻不成正比，有53.7%的拾荒者每月收入仍在1,000港元以下。

在政府的全港廢紙收集及回收服務計劃推行後，雖然大多拾荒者的收入有微薄增加，但增加了400港元以上收入的拾荒者只有20%，有54%的拾荒者收入只是增加了200港元以下的水平，反映收入仍是普遍偏低。

機構表示，雖然該項計劃要求承辦商必須於服務期內提供經濟誘因，以不少於每公斤0.7港元的廢紙回收價，向前線收集者及其他廢紙生產者收購符合標準的廢紙，但有關回收價只維持至今年3月底。拾平台發言人鄧永謙建議，政府的計劃應將廢紙價格定於不少於1港元價格，同時需加大力度宣傳計劃予拾荒者。他們期望，政府可正視拾荒者的存在、認同他們的工作，並制訂保障拾荒者的政策，支援業界補貼回收商，提供足夠而合法的工作空間讓他們進行拾荒工作。