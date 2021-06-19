早產嬰悅悅肝功能轉差　父母：若無新治療方法只好讓她舒服離開

滿1歲的早產嬰悅悅，因出世時患上壞死性腸炎，先後經歷4次手術，並將小腸由12厘米駁至30厘米，惟她早前出現肝衰竭，肝功能不足5成，本月初曾進行洗血，期望其肝臟可修復至正常水平，目前仍留醫瑪麗醫院新生嬰兒深切治療部，盼待奇蹟出現。不過，悅悅父母昨晚(18日)透露，醫生下周一(21日)會討論有否新的治療方法，否則只可能讓悅悅「舒舒服服甘(咁)離開」。

呂氏夫婦在Facebook開設專頁CoKa.Kona Baby，交代女兒的病情。呂先生指，太太去年5月誕下孖生女兒可悅及可納，在第31周時剖腹，屬早產嬰兒。惟大女悅悅出世後即發燒、腹脹，之後確診壞死性腸炎，4個月大前已經歷了3次切腸大手術。悅悅的小腸由128厘米切剩只有大約12厘米長，屬於短腸症候群，其後再接受第4次手術，將小腸由12厘米駁至30厘米，但其肝功能卻不幸轉差。

悅悅現時仍須長期靜脈輸注營養液，但此舉會影響肝臟。悅悅父母周四(17日)曾表示，悅悅須慢慢加多食物既份量，從而令小腸逐漸改善吸收能力，只要小腸吸收能力有改善，便可以減少營養液的供應，令肝臟可以休息，屆時期望有奇蹟出現，令肝臟自我修復。

不過，相隔一日，他們再度更新社交媒體專頁指，悅悅用於評估肝臟受損情況的肝酵素及黃膽素指數維持在高水平，醫生將開大會討論有沒有其他新方法，否則就只好讓悅悅舒服地離開。