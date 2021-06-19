長者抗拒接受電子支付　近80%受訪者選用八達通領消費券

政府昨(18日)公布發放5,000港元電子消費券的計劃詳情，有政黨早前就長者因應政府派發電子消費券而使用智能手機情況，以及對應數碼鴻溝相關問題等情況，進行問卷調查，並於今日(19日)發布調查結果，結果顯示，近80%受訪長者選擇以八達通領取電子消費券，亦反映八達通或進一步壟斷市場。

工聯會於本年5月12日至6月11日期間，就長者因派發5,000港元電子消費券而使用智能手機情況，以及對應數碼鴻溝相關問題等情況，針對55歲或以上人士進行紙本及網上問卷調查，分別收回1,872份紙本和356份網上問卷，總數合共2,228份問卷。

調查發現，有75%受訪長者平時不使用通訊程式和社交程式，亦表示不會使用電子支付，而調查中有78.3%受訪者，首選八達通領取和使用電子消費券，反映擁有智能手機的長者，在日常生活中不會應用相關程式，傾向抗拒接受電子支付。有近80%受訪者選擇以八達通領取電子消費券，反映八達通壟斷了本港電子支付市場。

政黨就此提出多項建議，包括政府提供獎勵性措施，鼓勵八達通以外的電子支付工具降低商戶的交易手續費，以吸引更多消費者和商戶使用、增強促進長者數碼融入的政策，盡快提高長者手機支付能力以減少他們對八達通的依賴、開發適合長者的智能手機和手機程式等。