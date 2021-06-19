性別歧視條例修訂今生效　保障女性免因餵哺母乳受到騷擾

曾有的士司機趁女乘客在的士後座餵哺母乳時偷拍，並將相片上載至互聯網，令人關注女性權益。為保障女性避免因餵哺母乳而受到騷擾，《性別歧視條例》修訂由今日(19日)起生效，任何人如基於女性餵哺母乳而作出不受歡迎行為，有合理的第三者在顧及所有情況後，預期這名女性感到冒犯、侮辱或威嚇，或有人作出行為對餵哺母乳女性造成有敵意或具威嚇的環境，即符合「騷擾」定義，在僱傭、教育和服務提供等多個公共生活範疇中，均屬違法。

平機會舉例指出，如有在小型機構工作、放完產假的女性，按醫生建議餵哺母乳時，向僱主要求於午飯時間在辦公室內無人使用的房間集乳，卻遭僱主以房間只能作餵哺母乳以外用途為藉口拒絕，該名僱主的行為就有可能構成直接歧視。

平機會建議，任何女性如認為自己因餵哺母乳，在僱傭和相關範疇遭受歧視，可向僱主提出投訴，或可在事件發生後12個月內以書面形式向平機會提出投訴。平機會會作出調查並嘗試調停，如不能解決，投訴人亦可在事件發生後24個月內，在區域法院提起法律訴訟。

聯合國兒童基金香港委員會(UNICEF HK)則發表回應指，歡迎相關條文的落實及生效，並稱此次條文的修訂落實將為哺乳媽媽提供更大保障，是一個重要的里程碑，同時有助各界為餵哺母乳的女性建設更友善的環境。UNICEF HK又表示，樂見不少企業和僱主陸續為哺乳媽媽提供各類軟硬件的支援，以後將繼續致力締造有利家庭友善的政策環境。