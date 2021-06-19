調查指35%父親感壓力　機構籲子女多關心父親

父親節將至，子女感激父親的辛勞時，又有否了解過當父親的壓力？有機構一項調查發現，逾3成受訪父親的情緒已亮紅燈，更有1成人表示壓力「爆煲」，需專業人士介入。有專家指，現代父親除了要養家外，亦須擔任照顧兒童的角色，惟社會對本地父親的情緒支援相對較少，呼籲子女認同父親的付出，讓他感到自己是一為稱職爸爸，減輕其心理負擔。

城市青年商會與香港婚姻及家庭治療協會訪問了294名本地父親，結果35.2%人表示壓力指數達70分以上，即明顯感到有壓力，容易出現情緒低落、緊張、對未來失去信心的情況。當中有12.2%人的評分超過80分，反映其身心疲憊，壓力已經「爆煲」，需要社工、輔導員等專業人士介入協助。受訪者中，喪偶與單親父親的「普遍焦慮」平均值高達70.6分及73.4分，超過70分的警戒線。

被問到有關管教、家庭關係等狀況時，有逾半受訪者提到家庭開支及子女的未來令其感到壓力，以及孩子有些行為令他很煩惱。香港婚姻及家庭治療協會暨臨床院士暨檢定臨床督導劉志遠指，與過去不同，父親常需要擔任照顧兒童生活、教育以及處理家務的普及化，成為了現代父親額外的壓力成因，惟社會對本地父親的情緒支援相對較少，令他們常面對處理不來以及不知所措的情況。

調查亦發現，父親的壓力主要成因，除了經濟外，亦與健康相關。主辦機構指，因父親「永遠覺得自己是超人」，如有困難亦只能「頂硬上」，即使健康出問題，亦只會自行處理。另外，如果孩子比較難教或成長比其他同齡孩子慢時，父親大多也會質疑自己是否一個稱職的爸爸。

機構呼籲，子女可多表達對爸爸的關心，認同其付出，讓他感覺自己是一位稱職的爸爸；妻子亦應在管教上多與丈夫商量，互相肯定。