食環署逾300個空置街市攤檔招租　8成半受訪者認為數量不足

食物環境衞生署轄下的公眾街市空置問題嚴重，至去年底，空置檔位逾1,800個，空置率高達13.5%。食環署本月9日公布為轄下36個街市、共304個空置攤檔進行公開競投。有關注團體就此進行調查，發現8成半受訪者認為今次競投的攤檔數量不足，更有9成人認為不足以紓緩失業問題。團體批評署方今次舉動難改善攤檔空置問題，促署方至少開放一半以上空置檔位，並設立彈性租約。

監察公營街市發展聯盟及撐基層墟市聯盟於本月11至17日，就公眾街市空置檔位重新招租進行意見調查，共訪問160名市民，當中逾5成人表示對競投感興趣，惟有8成半受訪者認為只有304個空置攤檔，競投數量不足。調查亦指出，有不少空置問題嚴重的街市，如元朗同益街市、洪水橋臨時街市等，均不在今次公開競投範圍之中。

調查又發現，有9成受訪者認為今次競投不足以紓緩失業問題。不過，食環署今次競投，不設短期租約，並將非短期租約的租用年期亦由3年縮短至1年及不設續租，逾7成受訪者認為沒續租權不合理，另有6成人認為若有短期合約，會增加投檔意欲。

監察公營街市發展聯盟發言人姚靈音指，不少受訪者均提到，原本有意競投，但發現租約只有1年，擔心開張1年後便要結業；亦有些人想創業短租攤檔「試水溫」，但今次競投卻不設短期租約，令他們望而卻步。撐基層墟市聯盟發言人張延則指，今次競投的招租率佔全港空置攤檔不足兩成，質疑食環署舉動難改善攤檔空置問題，促署方至少開放一半以上空置檔位，並設立彈性租約，讓有意長租的人保留續租權利，並為有意短租創業的人提供短期租約。