八達通出招吸客　登記作消費券最多可獲118元增值額

港人今年8月起將分階段獲發5,000港元電子消費券，4個指定電子支付平台隨即出招吸客。其中八達通公司今日(19日)表示，首200萬名市民登記使用八達通領取消費券可獲18港元增值額，而單月消費滿1,000港元者，再可獲50港元增值額，連續2個月符合條件則可共獲100元增值額，名額限100萬個，先到先得。公司又指，市民若領取消費券後遺失八達通亦可登記補領，經驗證後可取回餘額。

八達通公司表示，除增值額優惠外，亦會與商戶及商場推出優惠計劃。技術總監甘志深表示，現時八達通設有3,000港元儲值限額，倘市民本身有2,000港元儲值額，再登記領取2,000港元消費券的話，就要先用1,000港元消費券再領取餘下款項。被問及用購物後退款的模式套現的行為，甘稱不鼓勵套現行為，強調有恒常機制監察商戶及用家的不正常交易。

對於財政司司長陳茂波今承認，由於八達通第3期消費券的1,000元金額不設使用期限及限制，技術上該筆款項可被套現。八達通公司回應指，相信不會有大量市民因此退卡取回現金，因當中亦涉及手續。

至於另一指定電子支付平台支付寶香港今亦宣布，聯同近100間商戶推出合共10億港元獎賞優惠，並為月消費最高的10名用戶額外送出5,000港元獎賞，另會舉辦活動，參加者有機會獲得iPhone 12 Pro Max，名額限10人。

4個領取電子消費券的電子支付平台，包括支付寶香港、Tap & Go「拍住賞」及WeChat Pay HK ，及八達通。