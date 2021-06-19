相思灣村土地亂象不斷　東網踢爆村霸用阿公地泊車

西貢土地違規使用遍地開花，東方報業集團（下稱「東方」）踢爆相思灣村內的違規道路，惟至今該路仍未完全復原，早前更闢有一條新建的違建道路，及後亦不了了之。近日違建道路附近空地再被人開闢官地成停車場，為「神秘丁屋」業主黃子洋的水上活動店客人提供泊車服務。據東網查冊所得，停車場部分土地屬黃子洋家族成員擁有，故黃可肆無忌憚地將車輛停泊，即使部門派員違封停車場後，今日(19日)仍有私家車停泊在違建道路的斜路上，更有工人在上址一塊空地利用小型挖泥機清走雜物。議員直指有人明目張膽犯法，政府必須果斷執法。

在違規停車場內，靠近政府土地部分，有一幅面積較大的土地，在土地註冊處土地登記冊內的資料顯示，該地由數名姓黃的業主擁有，相信為黃氏祖堂地（俗稱阿公地），其中一名為「黃平 WONG PING」的業主於2017承繼「WONG HAY」的業權，而黃平正是黃子洋的父親；而靠近阿公地附近還有兩幅面積較小的土地，無獨有偶，兩地的業主為「黃子聰 WONG TSE CHUNG」，他正是黃子洋的二弟，其中一幅由黃子聰一直持有，另一幅則是黃子聰於2013年以10萬港元向一間公司購入。而上述3幅土地均位於鄉村式發展地帶，即可供原居民興建小型屋宇用途。

日前位於違建道路入口處的停車場，已被石躉圍封，今日現場有工人拆走石躉的木板，並繼續以膠帶圍封上址屬於官地的範圍，防止再有泊車。不過，該停車場雖被圍封，有人卻直接將車輛泊在違建道路的斜坡之上，然後施施然離開前往水上活動店，該店今日如常營業，對出的曉波徑更早已泊滿車。

違建道路被人泊了車，東網記者更直擊一輛貨車，載着一輛小型挖泥機，直駛至附近更亭位置停下，並卸下小型挖泥機，在附近掘起雜草及泥土並搬到貨車車斗上。有關工人指是奉老闆之命來清除雜物，而更亭保安則指該工程獲得地政總署批准。其後一名自稱地主的男子來到現場，與工人一同視察土地，後來貨車駛離現場，而停泊在斜路的私家車則未有駛走。

此外，規劃署早前已證實黃子洋的水上活動店屬「鄉村式發展」地帶，並非新界豁免管制屋宇的處所內作商店及服務行業用途，必須先取得城市規劃委員會給予的規劃許可，才可經營商舖，否則屬違例發展。同時署方亦於本月2日發出強制執行通知書，要求在今年9月2日或以前中止該處所的違例發展，惟黃子洋卻一於懶理，連日繼續營業。

議員葛珮帆指，如果有人明目張膽地犯法，政府部門就有責任去果斷執法，否則會給予市民一種縱容相關人士的觀感，對政府亦非好事。