警尖沙咀冚2無牌酒吧拘19人　被捕人士包括E-Kids阮民安

油尖警區特別職務隊於今日(19日)凌晨零時許，搗破一間位於尖沙咀漆咸道南的樓上無牌吧，以涉嫌「無牌賣酒」及「在沒有領有酒牌的場所飲酒」，拘捕場內6男3女(24至41歲)。據了解，其中一名被捕人士為男子組合E-Kids成員阮民安(Tommy)。

另外，油尖警區反黑組於昨晚(18日)約11時許展開行動，突擊搜查尖沙咀天文臺道16號一單位，搗破一間懷疑無牌酒吧。行動中，一名26歲男負責人涉嫌「無牌賣酒」、「無牌藏有酒類飲品可作販賣用途」被捕，他另外違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》（第599F章），將會被檢控。

與此同時，單位內8名男子及1名女子(26至33歲)，則涉嫌「在沒有領有酒牌的場所飲酒」被捕，他們同時涉嫌違反禁聚令遭票控，各被捕人士現正被扣留調查。行動中，警方檢獲約30罐啤酒及13支烈酒。

資料顯示，現年41歲的阮民安(Tommy)為本港男歌手，他為前男子組合E-kids的成員，他與妻子育有2名兒子。近年阮民安曾不時現身在示威現場。他早前亦曾牽涉多宗交通違規案件，包括於2006年他曾在英皇道太古坊醉酒駕駛，被罰款5,000港元及停牌1年。另外2014年，他因超速駕駛被判罰2,000港元。

據了解，在事發前即昨晚約9時許，阮民安曾在Facebook平台進行直播，分享移民資訊，歷時約1.5小時，而直播期間阮民安曾懷疑飲酒，惟未能證實其所屬位置。

另外，阮民安今日(19日)下午3時許，在Facebook撰文，指收到禁聚令告票及需要到警署報到，並指「我出現係嗰度係做嘢，無光顧、無消費，嗰支酒就喺我Live入面嘅配套，間嘢有冇酒牌，關我X事！」