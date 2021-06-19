紅磡站新月台明日啟用　東鐵綫轉乘西鐵綫需步行3分鐘

為配合沙中綫屯馬綫本月27日全線通車，紅磡站新月台將於明日(20日)率先啟用，明日首班車起，現時西鐵綫將改用新月台，待通車後將與屯馬綫一期連接並組成屯馬綫，預料由現時月台步行往新月台需3分鐘時間。港鐵今(19日)提醒市民留意明日安排，又稱車站將設置不同鐵路線顏色的標示，指引乘客前往相關月台。站內亦會張貼告示及廣播，並加派人手，協助及提醒乘客有關安排。

現是紅磡站月台供西鐵綫及東鐵綫列車共同使用，明日起西鐵綫將搬往新月台，並實施新轉線安排。港鐵表示，東鐵綫乘客於紅磡站轉乘西鐵綫、即日後屯馬綫時，須經由車站大堂前往新月台轉線；至於西鐵綫乘客於紅磡站轉乘東鐵綫，於新月台落車後同樣要經由車站大堂前往現時東鐵綫月台轉綫。

另外，明日起亦有8條來往機場至元朗及天水圍的龍運巴士綫行走屯赤隧道，包括A36、A37、E36、E36A、E37、NA36、NA37及N30，其中E36A為全新路線，由元朗(德業街)開出，經天水圍及屯門，行走屯赤隧道直達東涌等；其餘路線則為舊線改行屯赤隧道或屬重組的舊路線，料新安排可減省該區居民往機場的時間。