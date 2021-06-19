53青年參與實習計劃　徐英偉勉勵學生裝備自己等待通關

本港就業環境受疫情影響，令許多大學生面臨「一畢業，就失業」的困境。有社團聯會舉辦青年本地實習計劃，共錄取53名實習生。民政事務局局長徐英偉勉勵學生裝備自己，等待疫情平穩通關時，可以到其他地方感受更多發展空間。

有關青年實習計劃由2010年起展開，但因應去年初爆發新冠疫情而暫停計劃。不過留意到疫情持續令本港經濟不振，失業率亦創新高，決定在今年再次舉辦計劃。今年共接獲260名青年報名參加，最終錄取53人在逾30間大型企業中實習。

徐英偉在今日(19日)的計劃啟動禮上致詞，他提及政府會繼續致力推動青年工作，同時需要企業的力量才能達致良好成果。他指學生在疫情下仍能參與計劃是得來不易，勉勵學生把握機會裝備自己，他形容在香港只要有夢想，就有大量多元的出路。徐又指，內地發展需要人才，鼓勵青年等待疫情平穩後到內地感受發展空間。

聯會理事長徐莉致詞時提到十年樹木、百年樹人，由大學提供優質教育、培育人才後，更需要政府與社會引領，讓青年可在企業接受實習的考驗，為未來做好準備。