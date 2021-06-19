雷霆21：警新界連冚5賭檔及違規場所　拘74人兼發146張告票

警方新界南總區刑事部聯同荃灣、葵青、沙田及大嶼山警區，昨晚(18日)至今日(19日)凌晨展開代號「雷霆21」及「犁庭掃穴」的反罪惡行動，在荃灣及葵青區搗破5間非法賭博場所、1間無牌樓上吧及多間違規娛樂場所。行動中，33男41女（19至84歲）分涉「經營賭博場所」、「無牌售賣酒類飲品」、「非法收受賭注」及違反停業令等罪被捕，並有146人涉違禁聚令獲發告票。

新界南總區刑事部總督察庾博瀚講解行動細節，指新界南總區反黑組掌握線報，今日凌晨破門進入荃灣二陂坊一個住宅單位，搗破懷疑地下竹館，檢獲6張電動麻雀枱、約18萬港元現金及一批賭具等證物，警員當場拘捕69歲男主持與7男6女(31至63歲)賭客，並對眾人發出禁眾令告票。而總區重案組昨搜查將軍澳區一單位，另拘一名涉透過網上平台收受賭注的29歲男子，期間從他身上檢取約9萬港元的波纜紀錄和約5千港元現金。

此外，荃灣警區反黑組聯同特職隊，昨午在眾安街及大陂坊搗破2個非法麻雀賭場，拘捕一名66歲男主持及一名63歲女主持，另有8男19女(44至82歲)懷疑參與賭博被捕，現場檢獲約3,200港元賭款、7張電動麻雀枱及14副麻雀。另一邊廂，葵青警區特職隊和特遣隊同日聯手出動，先後在大隴街與和宜合道破獲2個賭檔，2名女主持與16名賭客被拘捕帶署。

除冚賭大獲成功外，今日凌晨時分，葵青警區反黑組與雜項調查隊分別搜查打磚坪街和青山公路2個工廈單位，發現1間無牌樓上吧和1間違規經營的派對房間，拘捕處所內3名負責人和職員，另向場內「犯聚」男女發出61張告票。

另外，警方昨日在沙田區巡查多間娛樂場所，期間揭發37人違反禁聚令，逗留麻雀會所內耍樂至超過法定營業時間，已經向他們發出罰款通知書，兼對會所負責人發出傳票。上述所有被捕人士現正被扣留調查。

庾指出，根據目前調查所得，行動中破獲的部分場所有黑幫背景。警方呼籲市民顧己及人，應該嚴格遵守防疫規則，避免到人多地方聚集，以免增加病毒在社區傳播的風險，而警方亦會繼續行動，積極加強巡查以打擊罪惡。