筲箕灣義德樓清拆　毗鄰東明樓單位搖晃石屎剝落　住戶憂塌樓

筲箕灣掀危樓恐慌。位於東大街有55年樓齡的義德樓，因重建近日正進行清拆，惟僅一牆之隔的東明樓懷疑受到工程波及，有上址住戶發現近日單位出現不尋常震動，加上室內物件亦隨之搖晃，地下牆身亦出現裂紋，擔心最終會塌樓收場，人心惶惶下寢食難安。東網正向屋宇署查詢情況，包括工程進度，以及近日有否接獲投訴等。

東網記者今日(19日)到場視察，發現義德樓地盤有2部挖土機，惟未有動工，現場一片頹垣敗瓦。另外，東明樓走廊地下及牆身亦出現裂紋。其中居於東明樓8樓的陳女士指，當工程開始後，客廳近天花板的角落出現一條裂縫，並日漸擴大。至昨晚(18日)7時許，其女兒指牆身出現裂紋，半小時後，更有一幅長約3呎的石屎剝落，幸好未擊中任何人。陳女士憶述義德樓開始重建時，已經感覺到大廈有搖晃。

另外一名居於7樓的黃小姐，她稱工程自本周三(16日)動工，由於2座大廈僅一牆之隔，她自工程開始時，已感覺到大廈有搖晃及輕微震動像地震般，非常憂慮會重演土瓜灣塌樓事件，表示「有得震冇得瞓」。

此外，居於3樓的黃太，指今日中午時分大廈出現輕微搖晃，家中枱上及櫃上有小型物件跌落地，小震盪時如坐電車般，大搖晃時像坐渡輪暈船浪感覺，慶幸家中幸好未有任何損毀。

翻查資料顯示，筲箕灣東大街121至131號義德樓(筲箕灣內地段第735號)，於去年5月20日公開拍賣，並以底價8.04億港元售出，新買家為協成行。該物業的註冊地盤面積約為7,680方呎，坐落於筲箕灣東大街之東北面，近與元慶里交界，現狀為一幢於1966年落成的8層高的商住大廈，地下為商舖，設有兩條公共樓梯。

而物業於2015年4月17日所憲載的已核准筲箕灣(港島規劃區第9區)分區計劃大綱圖的所規劃用途為「住宅(甲類)」。而重建後可建樓面面積6.9萬方呎計，每呎樓面地價約1.16萬港元。

過往本港曾發生冧樓事件，釀成嚴重傷亡。2010年1月，馬頭圍道45號一幢高5層、樓齡逾50年的舊樓大廈地下，裝修工人在進行拆牆工程，懷疑影響到原本已脆弱的樓宇結構，唐樓閣樓約400平方呎面積外牆首先崩塌，整幢唐樓在隆然巨響中，由上至下一層疊一層垂直塌下，終造成4死2傷慘劇。