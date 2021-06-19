蘋果3公司被控違國安法　法律界指停刊才有足夠阻嚇力

警方昨(18日)向《蘋果日報》等3間公司派遞檢控書，控告其違反《港區國安法》第29條串謀「勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪」。有法律界意見認為，蘋果面對的罪行涉及勾結外國境外勢力，罪行對中國及香港沉重的影響，又指出由於三間公司不是個人，不能判監，按照國安法第31(2)條要求其停刊，才得以令定罪有足夠阻嚇力，是「最正確及唯一可行的做法」。

執業大律師龔靜儀表示，是次涉案控罪屬於國安法罪行中最嚴重的一類，而涉案的文章自2019年開始，至今歷時起碼有一年多，只要蘋果一旦罪成，而法庭也接纳所有數十篇報道全部違反國安法，則定會令控罪性質變得更加嚴重，法官於量刑事，也定會更積極地考慮阻嚇性刑罰。若蘋果於是次違返國安法罪成後，單單被判處罰款，必定不能彰顯國安法的威力。

問及若《蘋果日報》涉案的文章在《港區國安法》實施前發布會否違法，龔表示蘋果日報有網上版，涉案中要求外國制裁中國和香港的文章，即使在2020年7月1日前被發布，但如在國安法生效之後沒有即時自網上移除，該也受國安法規管，及難以倚賴《港區國安法》沒有追溯力一點去尋求脫罪，作為有效的抗辯理據。

另外，有團體亦促《蘋果日報》盡早執笠。「蘋果假新聞及毒新聞監察組」召集人傅振中認為《蘋果日報》已沒有出路，盡快「執笠」，斥該報多年來打着新聞自由的幌子虛構新聞，荼毒年青人犯法，反國家、反政府，甚至勾結外國勢力反中央，他表示壹傳媒現在無疑面對財困，但他質疑該集團背後仍有黑金支持，要求警方緊盯壹傳媒運作，假若《蘋果日報》的文章因觸犯《港區國安法》而被定罪，支持政府盡快取締蘋果日報。