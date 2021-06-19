東方追問神秘丁屋違法出租　地署反要求拿出證據

東方報業集團（下稱「東方」）去年獨家揭發西貢相思灣村違建道路及「神秘丁屋」No.855 事件，東方同年10月先後兩度去信申訴專員公署（申訴署）投訴，地政總署今年1月就當中涉及神秘丁屋至今未獲批、俗稱「滿意紙」的合約完成證明書問題作回應，惟東方翌日隨即再作追問，該署拖延至今仍未有回覆，近日竟將「原告變被告」，要求東方就提問內容，在限期內提供資料。有議員直斥，該署做法是推卸責任，未有積極調查跟進之餘，卻設下限期，要求投訴人提供資料，分明是有意刁難，擺出一貫官僚作風。

黃子洋早於2010年獲地政總署批准進入村內的政府土地，以便在有關地段興建神秘丁屋，按規定有關建屋工程須於2011年6月1日或之前完成，但涉事丁屋至今仍未獲該署發出滿意紙，而該署早前口頭回覆東方查詢時，曾以私隱為由拒絕披露涉事丁屋有否獲發滿意紙。東方將有關問題向申訴署申訴，透過申訴署轉介，地政總署於今年1月27日回覆，解釋有關小型屋宇完工證的審批程序，以及如有證據證明該屋宇於完工證獲批前被住用、出租或轉讓，該署會採取適當跟進等。

但有關回覆仍未解答所有疑點，東方翌日再作追問，並指有人曾直擊一對年輕男女在涉事丁屋出入並承認租住該丁屋，當日屋外更停泊一輛白色私家車；加上該丁屋設有水錶及電錶，均有使用痕迹，令人有合理懷疑該屋曾經出租。東方就上述原因向該署詢問會否徹查，半年來一直鍥而不捨追問仍未得到回應。直至昨日(18日)才獲該署回覆，卻要求東方提供涉租住有關丁屋人士的資料，並設下限期於本月25日回覆該署，令人覺得匪夷所思。

議員葛珮帆指，有人舉報違規事件，政府就有責任去調查，不能把責任推在舉報人身上，而舉報人已就事件提供頗多資訊，該署應主動作出調查，而要舉報人提供租客資料未免要求太多，會予人一種推卸責任，無心追查的感覺。