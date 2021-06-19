港人離婚率逾30%　機構倡為再婚人士制訂婚前輔導

香港離婚的數目不斷上升，近年離婚率更逾30%，再婚人士亦佔整體婚姻數目三分一。有機構就再婚人士的婚前準備進行研究，發現大部分的受訪者指反思再婚的動機，及從離婚經驗中學習成長的重要，可避免重蹈覆轍。機構建議，制訂個人化的婚前輔導，能夠幫助再婚人士解開過去的心結。

明光社於今年二月委託了香港中文大學社會工作學系專業顧問劉玉琼博士及其團隊，就離婚人士於再婚前需作準備進行研究，他們共訪問11人，5男6女，涉及8個再婚家庭，當中3位初婚，8位再婚；有2位受訪者多於一次再婚經驗，7個再婚家庭有繼子女，6位再婚人士於再婚後再有子女。

研究反映，得到雙方家人的接納，特別是初婚人士的家人對再婚人士的接納，可以幫助婚姻的適應。此外，繼父母和繼子女的相處、親生父母的協調角色、子女是否接納父母再婚、父母與子女本身的關係及離婚創傷的復原，同樣是重要的婚前考慮和準備。

明光社副總幹事傅丹梅認為，婚前輔導十分重要，為準新人評估前段婚姻留下的影響，並與他們共同訂定輔導服務的內容，例如將來父親節、母親節及孩子的生日可以怎樣度過等，才可掌握好準備迎接下一段婚姻。