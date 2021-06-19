社區檢測中心未有按時發出報告　市民被打亂出行計劃斥離譜

新冠疫情放緩，加上暑假將至，不少人都想到內地探親遊玩，但根據深圳現時檢疫要求，從香港返回需持24小時無染疫證明，到埗後亦需到酒店隔離14天，再加7天社區管理。有市民一家三口日前到社區檢測中心自費進行病毒檢測，惟其中兒子的報告遲遲未收到，打亂出行計劃，她批評當局處理手法混亂，對受檢人士的檢測報告隨便對待感失望。食物及衞生局指，已要求承辦商調查及提交報告。

市民張小姐一家三口在6月17日到大埔太和體育館社區檢測中心自費進行病毒檢測，原計劃昨日（18日）返回內地，惟延至今日（19日），其兒子仍未收到報告，導致出行計劃全被打亂。

她指，今早再到涉事社區檢測中心查詢報告及要求免費補做檢測，遭到職員拒絕，但承認中心忘記發出報告。張小姐直斥事件離譜，現時回深圳需先預約14天酒店隔離，如再次取消，需再等14天才可獲預約，促請當局給予交代。

翻查資料，大埔太和體育館社區檢測中心由香港分子病理檢驗中心有限公司承辦負責，東網正向承辦商查詢。