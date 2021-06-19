變種病毒確診者5個到訪處所 曾逗留人士須再強檢

本港早前出現首宗英國變種病毒個案，患者為17歲少女，其母親及胞姊亦告染疫，病毒源頭至今仍未找到。​政府因應早前涉及N501Y變異病毒株的本地個案，於指定期間曾身處5個指明地方或交通工具的人士，需再次進行檢測。

根據強制檢測公告，在指定時間於下列地方逗留逾1小時人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客），均須在6月21日或之前再次接受強制檢測。

在5月12日至14日、5月17日至18日、5月20日至21日、5月24日至28日或5月31日至6月2日，任何一日上午7時至上午7時30分期間，曾乘搭往來天水圍嘉湖山莊麗湖居及港鐵西鐵線天水圍站（途經天水圍嘉湖山莊樂湖居）路線號碼NR955的居民巴士的人士。

在5月15日至6月4日期間，曾身處天水圍伊利沙伯中學舊生會湯國華中學逾1小時的人士；在6月1日上午9時至下午2時期間，曾身處天水圍聚星路1號屏山天水圍文化康樂大樓高座屏山天水圍公共圖書館，逾1小時的人士。

在5月15日、5月22日、5月26日或6月2日上午9時至下午2時期間，曾身處大埔鄉事會街8號大埔綜合大樓2樓大埔墟熟食中心，逾1小時的人士；在6月2日上午9時至下午2時期間，曾身處大埔全安路9號大埔醫院4AR病房，逾1小時的人士。