變種病毒確診者5個到訪處所 曾逗留人士須再強檢
2021年06月19日 19:54
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染變種病毒少女就讀的伊利沙伯中學舊生會湯國華中學須再接受檢測。
本港早前出現首宗英國變種病毒個案，患者為17歲少女，其母親及胞姊亦告染疫，病毒源頭至今仍未找到。政府因應早前涉及N501Y變異病毒株的本地個案，於指定期間曾身處5個指明地方或交通工具的人士，需再次進行檢測。
根據強制檢測公告，在指定時間於下列地方逗留逾1小時人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客），均須在6月21日或之前再次接受強制檢測。
在5月12日至14日、5月17日至18日、5月20日至21日、5月24日至28日或5月31日至6月2日，任何一日上午7時至上午7時30分期間，曾乘搭往來天水圍嘉湖山莊麗湖居及港鐵西鐵線天水圍站（途經天水圍嘉湖山莊樂湖居）路線號碼NR955的居民巴士的人士。
在5月15日至6月4日期間，曾身處天水圍伊利沙伯中學舊生會湯國華中學逾1小時的人士；在6月1日上午9時至下午2時期間，曾身處天水圍聚星路1號屏山天水圍文化康樂大樓高座屏山天水圍公共圖書館，逾1小時的人士。
在5月15日、5月22日、5月26日或6月2日上午9時至下午2時期間，曾身處大埔鄉事會街8號大埔綜合大樓2樓大埔墟熟食中心，逾1小時的人士；在6月2日上午9時至下午2時期間，曾身處大埔全安路9號大埔醫院4AR病房，逾1小時的人士。
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