2男女偽冒親兒呃老婦7.5萬元　警方精心部署當場拘人

警方偵破一宗「猜猜我是誰」電話騙案。一名80歲婦人，於兩日前(16日)收到陌生來電，對方訛稱為婦人的兒子，並指因涉及刑事案件，需要婦人代付保釋金。

婦人繼而在當日及翌日(17日)，根據騙徒指示，親身到紅磡將合共75,000港元現金交予騙徒，直至昨日(18日)，騙徒連續第3日致電受害人，並要求收取3萬港元現金。受害人其後成功聯絡上親生兒子，始知受騙，並於同日上午到上水警署報案，案件交由大埔警區刑事調查隊跟進。

警方經深入分析及部署後，於當日下午4時許展開行動，先將一批道具鈔票交予婦人，並着她到黃大仙鳳德道一帶與騙徒交收。當騙徒完成收款打算離開之際，在場埋伏的警員隨即現身，將兩名同姓蔡(38及53歲)男女拘捕，涉嫌「以斯騙手段取得財產」，並在2人身上搜獲警方提供的道具鈔票，兩名被捕男女被帶署扣查，據悉2人為同鄉，持香港身份證。

大埔警區刑事調查總督察范偉豪作出呼籲，市民應多加關心身邊的長者，並多與長者溝通，如有親友突然來電，表示需要金錢上的援助，應小心核實身份，以免騙徒有機可乘。