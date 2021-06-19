政Whats噏：泊車位不足　郭偉強批運房局欠長遠規劃

泊車位不足問題，喺香港都唔係咩新鮮事，既然係存在已又久嘅問題，但政府都似乎唔諗住正視或者去解決，由得問題一直喺度，甚至係愈嚟愈嚴重。議員郭偉強就批評政府欠缺長遠規劃，又話當局企圖以發出俗稱「牛肉​乾」嘅違例泊車定額罰款嚟解決違泊問題，其實係頭痛醫頭、腳痛醫腳，根本就解決唔到現時路面違泊、擠塞嘅問題！

郭偉強提到，去年高達270萬張「牛肉​乾」嘅違泊罰款，雖為政府庫房帶來逾10億元進帳，但單靠抄牌其實係解決唔到問題，停車位不足先係違泊問題嘅真正主因，但政府從不認真解決問題。至於運輸署推展嘅智能停車場，到依家都係進展緩慢，耍太極，多個智能停車場項目，只有荃灣海盛路項目已完成招標，計劃杯水車薪，未能解決泊車位不足問題。

郭批評，泊車位不足係整體規劃落後所致，佢認為運輸及房屋局首先要清楚掌握，現時道路可以承載幾多車輛，要有目標咁調節整體車輛數目，佢仲話不時都聽到唔少做生意嘅司機抱怨，話賺唔到錢，因為塞車都已經虛耗咗大量時間！郭又指，知道局方有做嘢，例如近期上調私家車首次登記稅及牌費等，但認為呢啲都只係細眉細眼嘅功夫，不足以應付大局。

此外，郭認為長遠而言，政府應該要打散商業核心區。佢解釋，現時商業區主要都集中喺港島及九龍，呢啲地區泊車位不足問題特別嚴重，加上市民跨區工作要「南下北上」，揸車返工進一步惡化泊車問題。當局應做好規劃，如果可以做到本區就業，泊車問題就能迎刃而解！不過，泊車問題唔係最近先有，想唔想解決問題都要睇政府有冇心去做，如果冇心去做，幾多或者幾好嘅建議，都當係耳邊風，繼續置之不理，市民就繼續受苦啦。