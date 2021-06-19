250個不設收費錶路旁泊位加裝感應器　提供實時泊車資訊

本港泊位嚴重不足，政府在不同路旁設立停車位是為應付駕駛者的短暫泊車需要。為更好利用該些泊位，運輸署計劃在250個不設收費錶的路旁泊車位試行安裝感應器，並為駕駛者提供實時資訊協助駕駛者尋找空置泊車位，以偵測該泊車位是否已被佔用，從而減少車輛在道路上徘徊尋找泊車位的時間。有關感應器安裝工程於今年第2季分階段展開，料明年或之前完成。

運輸署表示，試行安裝感應器的不設收費錶的路旁泊車位主要位處在新界區內部分郊遊地點附近的私家車、殘疾人士及旅遊巴泊車位，以及其他區域的殘疾人士泊車位，從而評估在不同地點應用有關偵測技術的成效。有關安裝位置包括沙田區15個泊車位置中的殘疾人士泊位，以及元朗八鄉路近大欖涌郊遊徑的26個私家車泊車位等。該署稱會在試行計劃完成後檢討成效，繼而考慮在其他合適的路旁泊車位安裝感應器。

有關感應器將採用雷達及地磁感應技術，以偵測泊車位是否被佔用。該署強調感應器不會搜集任何個人資料、車輛型號或車輛登記號碼，亦不會有任何攝影或錄影功能，以保障公眾私隱。而安裝工程主要涉及在路旁泊車位內進行挖掘和感應器的安裝及測試，施工期間將實施臨時交通管理措施，預計只會對公眾造成輕微影響。