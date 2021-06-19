雷霆21：警搗深水埗非法麻雀賭檔　拘11男女兼發告票

深水埗警區特別職務隊人員，根據線報及經深入調查後，今日(19日)晚上約8時15分展開代號為「雷霆21」及「虎撲」的行動，突擊搜查長沙灣道190號一單位，搗破一個懷疑非法麻雀賭檔，檢獲6副麻雀，3張電動麻雀枱及約2,000元賭款 。

行動中，警員拘捕一名姓張(69歲)本地女負責人，涉嫌「經營賭博場所」;場內7名本地男子及3名本地女子(35至69歲)，則涉嫌「在賭博場所內賭博」被捕。所有被捕男女同時涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章），警員遂向該負責人及其他被捕男女分別提出檢控及發出定額罰款通知書。所有被捕男女現正被扣留調查。

新冠肺炎疫情持續逾一年，不但「清零」無期，且疫情反覆，近日更有變種病毒襲港，恐有爆發第5波疫情勢頭，當中源於有不法分子無視禁令，經營非法賭檔、無牌樓上吧等場所，造成其中一大防疫漏洞。警方近期多次採取執法行動逐一搗破，惟有關情況不斷發生，非法場所冚之不盡。

早前有時事評論員表示，疫情下政府專注防疫工作，不法分子的氣燄因此壯大，不停開設非法場所，以增加收入來源。此外，若有人曾到訪該類場所而被檢測染疫，礙於法律問題，確診者有機會隱瞞行蹤，令有關部門難以追蹤其密切接觸者，社區傳播鏈恐難以切斷，影響感染控制工作，不法場所最終演變成播毒源頭。

此外，《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）訂明，禁止於公眾地方進行多於四人的群組聚集。警方呼籲大家顧己及人，嚴格遵守相關法例，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。