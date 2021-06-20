一門三懲教主任　兩女接父親棒投身更生服務

父親節來臨，對於「一門三傑」的懲教主任黃家來說，這一天特別有意義，父親黃學平投入懲教署擔任更生工作多年，更感染兩名愛女先後投考紀律部隊，如今，兩名女兒已接下父親衣鉢，同樣成為懲教主任，黃學平則在4年前退休了。兩名女兒一句「Daddy, I love you」充分表達了對父親的敬愛，面對兩名「前世情人」的溫馨柔語，鐵漢如黃學平也柔情盡露。

黃學平在懲教署工作多年，擔任懲教主任時，曾駐守沙咀勞教中心﹙現改稱沙咀懲教所﹚、喜靈洲懲教所及小欖精神病治療中心等不同院所，他退休前已考獲註冊護士資格，現時在護老院任兼職護士，繼續發光發熱。談到教女之道，他透露女兒年幼時已要求她們嚴守紀律及有同理心，處事需情理兼備，耳濡目染下，兩女亦對懲教工作產生興趣，完成學業不久相繼投身懲教工作，進身紀律部隊都須經過嚴格的考核，黃家雙姝在外硬朗，但在已退休的父親面前，二人卻不時流露嬌爹溫柔的一面。

大女詠彤大學畢業後曾任職記者，至2016年加入懲教主任行列，受訓期間表現優良，獲頒「院長盾」，她主要負責更生先鋒計劃，但因疫情關係，去年轉至防疫專隊，統籌各院所的防疫措施，她形容與父親關係「亦師亦友」，笑言父親要求「絕對服從」，生活細節如「要摺床，唔會有人服侍你。」在父親身上亦學懂同理心，對管理在囚人士或下屬時都可以應用到，而媽媽亦深知懲教工作性質，如輪班工作，得到她的體諒及支持。

細女詠昕較姐姐年幼6歲，去年加入懲教主任工作，現駐守羅湖懲教所，她直言是受姐姐及父親薰陶而加入懲教行列，自少已跟父親出席懲教署的秋季賣物會、畢業禮及義工活動，感覺與懲教署有一份「不解之緣」，在完成學業並從事一年外資公司工作後，得到父親鼓勵及指導下，投考懲教工作，並順利畢業，她指現時工作甚具挑戰性，要面對及管理不同國籍的囚人士和下屬時，都有謹記爸爸教晦「要用心」。

受訪期間，仍跟父母同住的詠昕哽咽向父親說「 Daddy, I love you」，已成家立室的詠彤亦加上一句「多謝， I love you」。黃父聞言即時瞇起雙眼，口罩亦難掩笑意，今日父親節，他們一家人都放假，打算相約「飲茶、行街」，共享難得的天倫之樂。