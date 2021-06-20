瀕危馬蹄蟹流入本地海鮮市場　環團促保護海洋籲市民罷食

被稱為「海洋活化石」的馬蹄蟹有著4.7億年歷史，是地球上最古老的物種之一，更被評為瀕危物種。然而，世界自然基金會香港分會(WWF)調查發現，有瀕危馬蹄蟹流入本港海鮮市場，被當作商品售賣及展示。WWF指出，成年馬蹄蟹於香港的分布及數量有減少趨勢，馬蹄蟹不應成為盆中餐，呼籲消費者罷食，商舖亦應承諾不銷售或展示成年馬蹄蟹，以海洋友善的方法營商。

馬蹄蟹又稱為鱟，其藍血在提取後可製成「鱟試劑」檢測毒素，部分東南亞地區以雌性鱟的卵作為食材，具社會經濟效益。香港水域普遍會出現中國鱟和圓尾鱟，但隨着近岸工程建設，近年兩者的數量急劇下降9成。其中中國鱟更自2019年3月起被列入國際自然保護聯盟IUCN紅色名錄中的瀕危物種類別。

不過，WWF於去9月至今年3月期間進行市場調查，隨機到訪本港98間分別位於西貢海鮮街、鯉魚門海鮮街、屯門三聖、長洲及北角碼頭的海鮮餐廳及海鮮檔，發現7間商舖均有成年馬蹄蟹銷售或展示，大部分出現於西貢海鮮街、鯉魚門海鮮街及屯門三聖這三區，一半(53%)馬蹄蟹更為瀕危物種的中國鱟。

為了解市民對馬蹄蟹的認知與市場消費取向，WWF同時與香港民意研究所於今年1月期間以電話訪問逾千名市民。結果顯示，市民普遍對馬蹄蟹的了解較低，53%受訪者表示「從沒有聽說過馬蹄蟹這種生物」；但當受訪者知道馬蹄蟹是受保育物種後，幾乎所有(99%)受訪者都表示「不會出於任何目的購買或食用該動物」；另外，超過一半市民(52%)表示更願意光顧以海洋友善手法經營的海鮮餐廳及海鮮檔。

WWF海洋保育項目經理彭莉恩表示，以馬蹄蟹現時的存活狀況來看，不應成為「海鮮」的其中一個選擇，WWF就此發起「思前想鱟」行動，鼓勵海鮮業界承諾不出售或展示馬蹄蟹，並於店舖櫥窗展示行動貼紙，以供顧客識別及提升市民認知。現時調查所經的5區中已有共26家店舖響應此行動，彭莉恩呼籲更多商家參與行動，消費者、海鮮市場及漁民共同協力，讓成年馬蹄蟹絕迹海鮮市場。