觀塘工廈派對房間涉違規營業　兩負責人被捕22客罰款

觀塘警區特別職務隊及東九龍總區機動部隊，在昨日(19日)晚上約11時，展開代號「勇爵」反罪惡行動，突擊搜查區內多間派對房間，並發現一間位於興業街16至18號一工廈單位的派對房間，涉嫌違規營業。

警員拘捕一名姓周(39歲)及一名姓任(32歲)的男負責人，兩人涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》（第599F章）。

該兩名負責人連同派對房間內12男10女顧客(28至38歲)，涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止群組聚集）規例》（第599G章），警員向他們發出定額罰款通知書。

另外，由於該批男女均未能出示「安心出行」紀錄及未有接種2019冠狀病毒病疫苗，警方遂向他們發出口頭警告。

新冠肺炎疫情持續一年多，期間疫情反覆無常，近月更有變種病毒襲港，幸本港疫情近日有所緩和。當中有場所負責人無視禁令，造成其中一大防疫漏洞。警方近期多次採取執法行動逐一搗破，惟有關情況不斷發生，冚之不盡。

此外，《預防及控制疾病（禁止群組聚集）規例》（第599G章）訂明，禁止於公眾地方進行多於4人的群組聚集。警方呼籲大家顧己及人，嚴格遵守相關法例，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。