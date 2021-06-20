東方日報A1：涉違國安法　壹傳媒張劍虹羅偉光還押

警方國安處於上周四（17日）出動逾500人搜查壹傳媒大樓，並拘捕5名集團高層，其中壹傳媒行政總裁張劍虹及《蘋果日報》總編輯羅偉光，連同集團旗下蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司、AD Internet Limited（蘋果互聯網有限公司）共3間公司，被落案起訴一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪，違反《港區國安法》及《刑事罪行條例》。案件昨於西九龍法院提堂，5被告暫時毋須答辯，控方申請將案件押後再訊，以等候警方作進一步調查，被告方不反對押後。總裁判官蘇惠德批准案件押後至8月13日下午再訊。張、羅兩人均提出保釋申請，但裁判官認為兩人有再干犯危害國家安全行為的風險，拒絕兩人的申請。

5被告依次為蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司、AD Internet Limited（蘋果互聯網有限公司）、張劍虹（59歲）及羅偉光（47歲）。控方昨由署理副刑事檢控專員周天行及高級檢控官徐倩姿作代表。3被告公司由大律師許琪莉作代表，餘下兩人分別由資深大律師陳政龍及大律師李澍桓作代表。其中陳政龍於壹傳媒黎智英與兩名壹傳媒高層涉違反將軍澳工業邨地契經營其他業務而被控欺詐一案中代表過黎智英。

就本案控罪指，3間公司及兩名被告於2020年7月1日至2021年4月3日期間，在香港與黎智英及其他人一同串謀，請求外國或者境外機構、組織、人員實施對香港特別行政區或者中華人民共和國，進行制裁、封鎖或者採取其他敵對行動；控方庭上指，由於警方需時檢視早前檢獲約40台電腦及16個伺服器，故申請將案件押後8星期再訊。在辯方不反對下，裁判官把案件押後至8月13日再訊。

昨早10時，法庭開庭處理案件，惟因辯方表示剛收到文件，需要時間索取指示，裁判官需按其要求把案件押後一小時再訊。

昨日庭上座無虛席，庭外的法庭延伸部分亦逼滿人，當控方就反對被告保釋申請陳詞表達其立場時，公眾席上不時發出不滿及喧嘩聲，更有公眾席人士疑在庭上「爆粗」，不過裁判官並無理會。

警方國安處於上周四對壹傳媒展開大規模搜捕行動，全日動員超過500人，並到壹傳媒大樓搜證逾5小時。警方指自2019年起，《蘋果日報》在報章及網上發表數十篇中英文報道，呼籲外國制裁香港或中央，稱有強烈證據顯示，有關文章是與外國或境外勢力串謀制裁計劃的重點，更形容壹傳媒大樓已成犯罪現場。消息指，警方已要求《蘋果日報》在限時內移除有關違法文章。

案件編號：WKCC 2379/2021

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